De bijna ondergang van Credit Suisse roept herinneringen op aan de bankencrisis van 2008. Toch is er een groot verschil: uw spaargeld is nu beter beschermd dan toen. Hoe veilig is uw geld bij de bank?

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 scherpte Europa de depositobeschermingsregels flink aan. Iedere lidstaat is nu verplicht om spaargeld te waarborgen tot minstens 100.000 euro per rekeninghouder ...