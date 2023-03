Colruyt verkoopt zijn windparken op zee aan Japanse energiereus

De grootste Belgische ontwikkelaar van windenergieparken op zee, Parkwind, komt in Japanse handen. Koper is Jera, de grootste elektriciteitsproducent van Japan.

Met de overname van Parkwind krijgt het Japanse Jera vier van de negen windenergieparken in het Belgische deel van de Noordzee in handen. Die vier – Belwind, Northwind, Nobelwind en Northwester 2 – zijn samen goed voor een capaciteit van 771 megawatt. Dat komt neer op iets meer dan een derde van de offshore windenergie in ons land.

Dat het Belgische bedrijf een nieuwe eigenaar krijgt, komt niet als een verrassing. De supermarktgroep Colruyt kondigde begin juli 2022 aan dat het een partner zocht voor Parkwind. Een gedeeltelijke of volledige verkoop werd niet uitgesloten. Colruyt is eigenaar van Parkwind via zijn hernieuwbare energiebedrijf Virya.

Duitsland en Ierland

De Japanners betalen minstens 1,55 miljard euro, meldt Colruyt woensdagmorgen. De supermarktgroep voegt daaraan toe dat de uiteindelijke prijs kan variëren. Het bedrag omvat niet alleen de waarde van de Belgische offshorewindparken maar ook enkele participaties in buitenlandse projecten. Zo is Parkwind betrokken bij een Duits windenergiepark (Arcadis Ost I) en een project in Ierland.

Colruyt kondigde woensdagmorgen aan dat de verkoop een groot eenmalig positief effect zal hebben op zijn nettowinst in het boekjaar 2023/24. Met een belang van net geen 60 procent in Virya komt dat in theorie neer op 928 miljoen euro. De rest van de aandelen van Vyria is in handen van de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, Korys.

Het is echter afwachten of de Colruyt-groep de banden met de Belgische offshore windenergie volledig gaat doorknippen. De Belgische supermarktgroep en Jera sluiten immers niet uit dat Virya een deel van het overnamebedrag zal herinvesteren in een minderheidsbelang in de Belgische windparken van Parkwind. ‘Dat is een wens die van beide kanten komt’, stelt Nathalie Oosterlinck, de ceo van de off- en onshore windenergietak van het Japanse energieconcern. Oosterlinck is een oudgediende uit de Belgische offshore windwereld. Tot voor twee jaar stond ze aan de leiding van Otary, de tweede grote Belgische ontwikkelaar van windparken op zee.

Ze stopt niet weg dat de overname van Parkwind een zeer grote stap vooruit is in de uitbouw van de hernieuwbare energie-activiteiten van Jera. De capaciteit van al deze activiteiten bedraagt 2.000 megawatt. Met Parkwind komt daar nu meer dan 1.000 megawatt bij van de Belgische en Duitse offshorewindparken.

Personeel blijft

Het Japanse energiebedrijf heeft de ambitie om via zijn filiaal Jera Green wereldwijd actief te worden als producent van hernieuwbare energie en in het bijzonder windenergie. ‘De ambitie is om tegen 2030 wereldwijd 20.000 megawatt hernieuwbare energie uit te baten. Daarvan zal 6.000 megawatt offshore windenergie zijn’, verklaart Oosterlinck. De enorme groeiverwachtingen voor offshore wind zijn juist de reden waarom Colruyt eruit stapt. De supermarktgroep zag op tegen de almaar grotere investeringen, de steeds grotere financiële risico’s en de toename van de concurrentiestrijd bij het binnenhalen en bouwen van offshore windenergieprojecten.

Bij Parkwind zijn 130 mensen aan de slag. Die blijven allemaal aan boord, verzekert Oosterlinck. Het Belgische Parkwind moet volgens haar de draaischijf worden van de verdere internationale groei van Jera op het vlak van offshore wind. Het Japanse Jera zelf telt 5.000 werknemers.

