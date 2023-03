In de jeugdhulp worden jongeren nog te vaak, te lang en om de verkeerde redenen in afzondering gestuurd. Dat zegt het Comité van Toezicht. Ook zijn sommige voorzieningen voor veilig verblijf te strikt.

‘Vijf dagen op uw kamer zitten stinken, waarvoor is dat nodig? Wij komen daar aan en ze zeggen direct, we zijn er om u te helpen. Maar het eerste wat ze doen is u in afzondering steken.’ (Jongere in gemeenschapsinstelling ...