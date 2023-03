Vlaamse jongeren roken minder cannabis, nemen meer slaap- en kalmeermiddelen

Het cannabisgebruik onder de Vlaamse jeugd is ‘sterk gedaald’. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD). Al blijft het nodig om (preventieve) maatregelen te nemen.

Een ‘sterke daling’ van het cannabisgebruik. En afnemend alcoholgebruik, maar wel meer slaap- en kalmeermiddelen. Het Vlaamse expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) publiceerde vandaag de resultaten van een grote bevraging onder Vlaamse leerlingen.

Dat er minder cannabis werd gerookt, is mogelijk te verklaren door de coronamaatregelen. Die verhinderden groepsbijeenkomsten, terwijl ‘voor de gezelligheid met vrienden’ het meest aangehaalde motief is om cannabis te gebruiken. 10 procent van de bevraagde leerlingen heeft ooit cannabis gebruikt. 7 procent deed dat het laatste jaar. Twee procent geeft aan geregeld cannabis te gebruiken.

Geen toename lachgas

Ook andere ongezonde gewoontes tonen een dalende trend. Het aantal leerlingen dat alcohol drinkt, daalt ook dit jaar verder. Binnen die groep alcoholdrinkers verkleint de genderkloof, schrijft het VAD. ‘Terwijl in het verleden jongens altijd meer dronken dan meisjes, zijn de aantallen nu ongeveer gelijk.’ Bij jongens is het aandeel regelmatige drinkers de afgelopen elf jaar teruggelopen van 25,4 procent naar 16,0 procent. Bij de meisjes ging het in dezelfde periode van 13,6 naar 12,6 procent. Binnen de alcoholdrinkende groep is wel een groter aandeel jongeren ‘regelmatig dronken’. Jongeren hebben wel een goede kennis over de wetgeving rond alcohol, geeft het VAD nog mee.

Onder Vlaamse leerlingen merkt het VAD geen opmars aan lachgas. ‘4 procent heeft het ooit gebruikt, 2 procent deed dit het voorgaande jaar.’

E-sigaret

De e-sigaret zit wel in de lift. Negentien procent gebruikte afgelopen jaar de elektronische sigaret, 5 procent doet dat regelmatig. Er wordt wel minder ‘ouderwets’ gerookt. Achttien procent van de Vlaamse leerlingen trok het laatste jaar zeker een keer aan een sigaret. ‘De trend vlakt af’, zegt het VAD. ‘Ontmoedigende maatregelen blijven nodig.’

Ten slotte bericht het VAD over een ‘gestage stijging’ in het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. ‘Tussen 2014-2015 en 2021-2022 steeg het “ooitgebruik” van 13 procent naar 16 procent en het laatstejaarsgebruik van 6 procent naar 8 procent.’ Vooral meisjes stuwen het cijfer omhoog (ooit 21 procent, afgelopen jaar 11 procent).

