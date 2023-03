De vaakst genoemde uitdager voor de Republikeinse presidentsnominatie, Ron DeSantis, belooft meer leiderschap te tonen in een regering dan rivaal Donald Trump zou doen. ‘Blijf het in de gaten houden’, antwoordt hij op de vraag wanneer hij officieel in de race stapt.

Ron DeSantis is nu nog gouverneur van de staat Florida. In een interview met Piers Morgan gaat hij dieper in op zijn manier van besturen daar. ‘In mijn regering is het niet elke dag drama. Het is belangrijk om te focussen op het grotere geheel’, distantieert hij zich van Trumps stijl. Nieuwszender Fox News zendt het interview donderdag in zijn volledigheid uit.

In de – voorlopig onofficiële – race om de presidentsnominatie van de Republikeinse partij probeert DeSantis zich in de markt te zetten als de bekwame versie van de oud-president. Of de race naar het Witte Huis tussen beide heren binnenkort ook officieel losbarst, wil DeSantis nog niet zeggen. Hij zegt wel: ‘Blijf het in de gaten houden’.

‘Achtergrondlawaai’

De toon van DeSantis leidt tot wrevel tussen de ideologische bondgenoten. Dat Trump hem nu en dan de huid vol scheldt en bijnamen geeft, doet DeSantis in het interview af als ‘achtergrondlawaai’. Hij wijst ook op het belang van een goede entourage rond een leider. ‘Ik zoek personeel met dezelfde standpunten. Iemand die zijn eigen agenda wil doordrukken, moet vertrekken.’

De gouverneur weet zich handig te profileren op de dreigende aanklacht tegen Trump. Enerzijds wijst hij op een ‘politieke agenda’ en verzint hij allerlei complotten rond de aanklager, zoals ‘gefinancierd door George Soros’ (zie video bovenaan). Anderzijds kan hij zich makkelijk van de feiten distantiëren: ‘Ik weet niet hoe dat werkt, zwijggeld betalen aan een pornoster na een vermeende affaire. Daar kan ik niets over zeggen.’

