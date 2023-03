Zwaarbewolkte dagen volgen elkaar op

Woensdag wordt een zwaarbewolkte dag, met perioden van regen vanaf het westen. En dat zal de komende dagen niet veel anders zijn, meldt het KMI.

Woensdag halen we maxima van 9 tot 13 graden: een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, stipt het KMI aan. Er waait een matige tot vrij krachtige wind, met pieken tot 60 kilometer per uur en lokaal zelfs tot 70 kilometer per uur. Ook ‘s nachts zijn er perioden van regen. De minima liggen dan tussen 7 en 11 graden.

Ook donderdag wordt zwaarbewolkt, met soms wat regen of een bui. De maxima schommelen rond 15 graden. Het gaat weer vrij hard waaien, met rukwinden tot 60 kilometer per uur. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het harder regenen en waaien.

Vrijdag wordt het wisselvallig. Na een bewolkte en regenachtige ochtend in het oosten verschijnen er overal opklaringen. Er ontwikkelen zich echter ook buien die stevig en lokaal zelfs onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden. Er staat een vrij krachtige wind, met pieken tot 60 kilometer per uur.