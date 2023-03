Online fotografie- forum DP Review houdt ermee op

Door de ontslagen bij Amazon houdt ook de site ­Digital Photography ­Review op te bestaan. DPReview ontstond in 1998 eerder toevallig toen fotograaf Phil Askey een recensie van zijn nieuwe digitale ­camera postte en overstelpt werd met vragen. De site groeide uit tot een forum waar fotografen werk dat ze met de ­besproken camera’s hebben gemaakt posten en vergelijken. In 2007 trok de site 7 miljoen unieke bezoekers per maand en werd ze door Amazon ­gekocht. In 2010 verhuisde de Britse site naar Seattle. (isg)