De sfeer zit er weer in

M83 Fantasy Virgin Records

Na een decennium vol soundtracks en muzikale zelf­sabotage op eigen albums, keert M83-bezieler Anthony Gonzalez terug naar zijn artistieke bloeiperiode. Op zijn negende langspeler grijpt de Fransman gretig terug naar de filmische synthscapes waarmee hij ruim tien jaar geleden doorbrak op Saturdays = Youth en Hurry up, we’re dreaming. Het dertien nummers tellende Fantasy neemt de tijd om zijn neonverlichte universum aan te kleden, met referenties aan zowel films uit de jaren 80 als het eigen muzikale verleden van M83. Het vergt weinig verbeelding om de dromerige muziek van M83 te horen bij een aan de eighties schatplichtige reeks als Stranger things. Als geheel heeft Fantasy niet dezelfde emotionele impact als de eerder genoemde voorgangers – daarvoor zijn de vele uitwaaierende songs te vrijblijvend en de vaak onverstaanbare teksten te nietszeggend. Maar met ‘Amnesia’, ‘Earth to sea’, het titelnummer en ‘Laura’ heeft M83 sinds lang weer nummers waarnaar we uitkijken om ze live te ervaren. (mg)