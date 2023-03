Vandaag trekt een storing vanuit het westen over het land. In de ochtend regent het aan de kust, tegen de middag zal het ook ­regenen in het oosten. De namiddag verloopt in heel het land ­regenachtig. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuid­westenwind. Na de middag neemt de wind wel wat in kracht af. De zon krijgen we niet te zien en de maxima liggen rond 12 graden.