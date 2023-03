Door agent doodgeschoten psychiatrisch patiënt dreigde met nagelvijl

In het psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy, in het Brusselse Ukkel, ontstond dinsdagochtend tumult toen een van de patiënten zich erg weerspannig gedroeg. De kliniek verzorgt psychiatrische patiënten die voor langere tijd nood hebben aan ondersteuning.

Rond 10 uur verwittigde het ­ziekenhuis de politie, omdat ­personeelsleden de patiënt, een man van 49, niet tot bedaren ­konden brengen. Een eerste ­patrouille van de lokale politie kwam ter plaatse, maar die moest snel versterking optrommelen.

Volgens informatie van het Nieuwsblad was de man buiten zichzelf en schermde hij met een nagelvijl. Hij zou daarbij ­uitgehaald hebben in de richting van de halsstreek van de agenten. Op een bepaald moment zou hij ook een kogelwerend vest doorboord hebben. De agenten ­probeerden op de man in te ­praten, maar des­ondanks bleef hij uit­halen. In een ultieme poging om hem te kalmeren lieten de agenten een hond los, ook dat ­haalde niets uit.

De omstandigheden van het schietincident worden nog onderzocht, maar alles lijkt erop te ­wijzen dat de politie zich dermate bedreigd voelde dat ze geen andere uitweg zag dan een wapen te trekken en te vuren. Volgens ­onze ­informatie werden er twee schoten gelost. Volgens het parket werd de patiënt daarbij geraakt in de arm en in de buikspier.

De patiënt werd in kritieke ­toestand afgevoerd naar het ­ziekenhuis. Daar overleed hij ­anderhalf uur later aan zijn ­verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond.

De familie van de man werd op de hoogte gebracht en wordt ­bijgestaan door de dienst slacht­offerbejegening. De betrokken ­politieagenten waren in shock en kregen psychologische bijstand.

Het parket van Brussel kwam ­samen met het laboratorium, een ballistisch deskundige en het ­Comité P ter plaatse voor een ­onderzoek. Het Comité P (het ­externe controleorgaan op de ­politie) zal het schietincident ­onderzoeken. Er werd tevens een wetsdokter aangesteld.