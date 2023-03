Slachtoffer aanslagen haalt Koran boven op proces: ‘Beschuldigden hebben islam vernederd’

Op het terreurproces in Brussel zijn de gemoederen even hoog opgelopen tijdens de getuigenis van Walter Benjamin, een man die zijn been verloor bij de aanslag op Brussels Airport. Hij haalde een koran boven en zei dat de beschuldigden het heilige boek hebben vernederd. Sofien Ayari en Salah Abdeslam gingen daarop in het verweer, waarna voorzitter Laurence Massart de zitting schorste.

‘Staat er in de Koran dat mensen zich moeten opblazen, ver­moorden? Neen! Door hun daden hebben deze mensen het meest heilige van de islam vernederd’, zei Benjamin, die met een koran in de richting van de beschuldigden zwaaide. De assisenvoorzitter maande de getuige aan niet te provoceren. ‘Ik provoceer niemand. Jullie zijn moordenaars’, riep hij.

Daarop kwam er reactie uit de box van de beschuldigden. Vooral Sofien Ayari reageerde fors en uitte verwijten naar de getuige, waarop Salah Abdeslam op de kar sprong. ‘Ik weiger me te laten zeggen dat ik de Koran heb beledigd’, zei Ayari. Abdeslam repliceerde: ‘Wij lijden hier. We hebben helemaal niets ­gedaan’.

Na een kwartier werd het ­assisenproces hernomen en waren alle partijen gekalmeerd, al ­verscheen Osama Krayem niet meer in de box. Benjamin zei nog dat ‘niet alle moslims terroristen zijn’ en ­bedankte Hassan, de man die zijn leven heeft gered op die ­bewuste 22 maart.

Hij beëindigde zijn getuigenis met een laatste uithaal naar de ­beschuldigden. ‘Ik denk dat hun plaats is voorbehouden in de hel.’ (belga)