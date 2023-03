Op 8 maart voerde het Atheneum in Halle een ‘ludieke’ actie naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Jongens moesten rechtstaand les volgen, de meisjes mochten zitten. De jongens kregen geen chocolade, de meisjes wel. Het initiatief was bedoeld om discussie uit te lokken over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het ­lokte bij de jongens vooral de vraag uit wat ze misdaan hadden om ­anders behandeld te worden.