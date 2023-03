Bloedmooi motiefjeswerk

RICERCAR CONSORT Salvator Mundi Mirare (MIR668)

Hij is de favoriet van menig musicus, verklapt Ricercar-frontman Philippe Pierlot in de perskit bij zijn tweede plaat gewijd aan Dieterich Buxtehude: een van die figuren die voor eeuwig van achter de schermen de geschiedenis in zal blikken terwijl ene Bach het voetlicht steelt. De Thomaskantor zelf was nochtans een grote fan en acoliet van het Lübecker orgelwonder. Ricercar Consort toont waar J.S. de mosterd haalde in deze bloemlezing van cantates, waarin verdoemenis het altijd aflegt tegen verlossing.

We schrijven hoogbarok, maar Buxtehude tapt nog lustig uit het vaatje van de polyfonisten. Dat heet: clever motiefjeswerk en persistente imitatie voor een textuur die tegelijk compact en lumineus is. De ­musici halen bloed, zweet en tranen uit de partituur en vertalen die naar stug kippenvel, met dank aan een gloedvolle ­vertolking zonder pompeus pathos. De ­balans vocaal-instrumentaal is uitstekend, met perfect traceerbare ­lijnen tot diep in de basso continuo. (sta)