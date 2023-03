Een dagboek van relatietherapie

PORTLAND Departures Pias

Wanneer het drie songs ver op een album al over ‘broken hearts’ en ‘brand new starts’ gaat, weet je hoe laat het is. De tweede plaat van De Nieuwe Lichting-winnaars Portland is een zuiver break-upalbum. Het ­zingende duo Jente Pironet en Sarah Pepels put inspiratie uit zijn eigen breuk: in nummers als ‘Sensational’ en ‘Little bit closer’ krijgt dat een bijzonder eerlijke weerklank. ‘Don’t you tell me to move on’, zingt Pironet. ‘Don’t you think it’s for the best now, baby’, fluistert ­Pepels terug.

Inmiddels kondigde Pepels ook haar vertrek bij de band aan – blijkbaar waren de wonden te diep. Toch klinkt Departures meer als relatietherapie dan als vechtscheiding. ‘Never leave’ en ‘Last trip’ zijn teder en dromerig, delicate piano en strijkers ondersteunen de harmonieën die Pironet en Pepels bij elkaar zingen. De verstrengeling van hun stemmen zorgt voor de mooiste momenten – misschien waren hun melancholische timbres wel voorbestemd voor een break-upplaat. (ndl)