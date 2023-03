Langste cycloon ooit eist honderden levens in Malawi

Over het zuidoosten van Afrika woedt een cycloon die al een maand aanhoudt en in die tijd al twee keer aan land kwam.

Het dodental van de tropische storm Freddy zal in het Afrikaanse Malawi wellicht oplopen tot meer dan 1.000 slachtoffers. Dat heeft de nationale autoriteit voor rampenbestrijding dinsdag gemeld aan het Duitse persagentschap DPA. ‘Er zijn zeven dagen verstreken, en de kans om mensen die in de modder vastzitten levend terug te vinden, is klein’, vertelt Charles Kalemba, een hoge ambtenaar bij de Malawische autoriteit voor rampen­beheersing.

De autoriteiten bevestigden tot nu toe 499 doden. Daarnaast zijn nog 349 mensen vermist en liggen er 1.300 zwaargewonden in het ziekenhuis. Zowat een half miljoen mensen zijn gevlucht voor de zware regens, overstromingen en aardverschuivingen. Zeker 530 mensen moesten een onderkomen zoeken in tijdelijke noodkampen, aldus Kalemba.

Twee keer aan land

Afgelopen week heeft de cycloon voor de tweede maal deze maand een spoor van verwoesting nagelaten in zuidoostelijk Afrika. Ook in buurland Mozambique en op het eiland Madagaskar vielen dodelijke slachtoffers. Op 21 februari kwam Freddy voor het eerst aan land op Madagaskar. Van daaruit trok de storm verder naar Mozambique en vervolgens terug over de Indische Oceaan. Op 11 maart ­bereikte de cycloon opnieuw Madagaskar, en trok ook door naar Malawi.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is de storm, die al meer dan een maand woedt, waarschijnlijk de langst aanhoudende cycloon sinds het begin van de weerrecords. Freddy werd op 6 februari uitgeroepen tot cycloon.

Het zuiden van Afrika gaat door een cycloonseizoen dat van maart tot april regen en zware stormen met zich mee kan brengen.

