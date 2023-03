Weer domper voor Anderlecht: goalgetter Islam Slimani drie weken buiten strijd

Naast Yari Verschaeren moet Anderlecht ook Islam Slimani een tijdje missen in de beslissende fase van het seizoen. De Algerijnse spits staat een drietal weken aan de kant met een blessure.

De 34-jarige Slimani zakte deze week af naar het trainingskamp van de nationale ploeg, die een dubbele confrontatie met Niger speelt in de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup. Daar stelde de medische staf echter vast dat Slimani een spierblessure heeft, goed voor een afwezigheid van drie weken. En dus verliet hij even snel opnieuw zijn landgenoten.

Een domper voor paars-wit, dat deze week ook Yari Verschaeren zag uitvallen voor de rest van het seizoen (en langer) met een gescheurde kruisband. Slimani zou zo de competitiewedstrijden tegen Eupen (2 april) en Westerlo (9 april) missen, en mogelijk ook de Europese clash met AZ (13 april).

Slimani kwam afgelopen winter met een vrije transfer over van Brest en scoorde tot nu toe al zes keer in zeven competitiewedstrijden, plus één keer in de Conference League.

Lees ook