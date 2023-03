Iftar voor lgbti-moslims in Antwerpen afgelast na bedreigingen

Queer Iftar, een evenement voor moslims uit de lgbti-gemeenschap dat op 31 maart had moeten plaatsvinden in de Antwerpse concertzaal De Roma, gaat niet door. De concertzaal laat via sociale media weten dat die beslissing werd genomen uit veiligheidsoverwegingen. Minister Somers bekijkt of het evenement alsnog kan plaatsvinden.

Bedoeling van het evenement was om moslims en moslima’s van andere geaardheid of seksuele oriëntatie een veilige ruimte te bieden om de iftar (de maaltijd die tijdens de ramadan genuttigd wordt na zonsondergang) te vieren.

Maar De Roma en mede-organisator Merhaba kregen naar eigen zeggen onrustwekkende ‘signalen’ binnen, die hen nu doen beslissen om het evenement uit veiligheidsoverwegingen te cancelen. Vooral op sociale media werden heel wat onvriendelijke en soms zelfs bedreigende opmerkingen gegeven over het evenement en richting de organisatie.

‘Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen. Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair’, meldt de organisatie in een bericht op Facebook.

De Roma en Merhaba zeggen verder dat dit niet betekent dat de thematiek niet meer zal worden aangesneden. ‘Misschien op een andere manier, misschien op een ander moment.’

Minister Somers: ‘Evenement moet doorgaan’

Achter de schermen wordt aan de organisatie getrokken om het evenement toch nog te laten doorgaan. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) laat dat alleszins uitschijnen op Twitter: ‘In Vlaanderen kan je zijn wie je bent. Bedreigingen van anderen om wie je bent zullen we nooit aanvaarden. Ik sta in contact met de organisatie, we kijken wat we kunnen doen om de iftar toch te kunnen laten doorgaan.’

Schepen Ait Daoud: ‘Cancel culture is altijd fout’

‘We betreuren dit zeer’, reageert Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) op de beslissing om de Queer Iftar in De Roma te annuleren. ‘Cancel culture is altijd fout: we moeten opnieuw naar een cultuur waarin we respectvol en open met elkaar van mening kunnen verschillen, ver weg van bedreigingen en haat.’

‘Ik heb contact genomen met De Roma. Ik begrijp dat de politie Antwerpen bereid was de orde te bewaken maar dat de organisatie zelf beslist heeft af te zien van het maatschappelijk event. Ik zal ook contact nemen met Merhaba, en zeggen dat ze welkom blijven in onze stad.’

‘Deze beslissing toont jammer genoeg aan dat er nog werk aan de winkel is’, vind ook Antwerps schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit). ‘Het is juist daarom dat we vandaag vanuit de stad zo’n sterk signaal tegen discriminatie geven met de lancering van onze Allemaal Antwerpenaar-campagne. Want voor ons is het glashelder: iedere Antwerpenaar moet volledig zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen in onze stad.’

Hind Eljadid: ‘Dit maakt me emotioneel’

‘Het is zeer teleurstellend dat een mooi en liefdevol event niet kan doorgaan als gevolg van bepaalde reacties uit verschillende hoeken’, zegt Hind Eljadid (28), een Antwerpse woordkunstenaar en schrijfster die goed bevriend is met mensen uit de organisatie en zelf queer is. ‘Het maakt me eerlijk gezegd ook wel wat emotioneel.’

‘De ramadan en islam draaien net om liefde en acceptatie. De ramadan is de tijd van familie, vriendschap, samen lekker eten. Laat ons deze tijd collectief beleven en vooral niemand gaan uitsluiten omwille van iets dat in ogen van sommigen afwijkt van de norm’, stelt Eljadid.