Overleden koppel tachtigers pas na enkele weken ontdekt: ‘Tragische gebeurtenis’

In Beveren is een koppel dood aangetroffen in hun woning. De man en vrouw van in de tachtig stierven een natuurlijke dood, maar werden pas enkele weken na hun overlijden gevonden.

De hulpdiensten werden maandag opgeroepen door enkele arbeiders in de Luitenant Van Eepoelstraat die er aan het werk waren op een bouwwerf. Voor de werkzaamheden in de straat werd een parkeerverbod uitgeschreven, maar na een tiental dagen was een van de wagens nog steeds niet verzet. Het bleek om de wagen te gaan van een bejaard koppel dat op de eerste verdieping van een huis in de straat woont.

De arbeiders sloegen alarm en de hulpdiensten werden gebeld. Die troffen de lichamen van het overleden koppel aan. ‘We kregen inderdaad een oproep van iemand dat er iets aan de hand was in de Van Eepoelstraat’, bevestigt korpschef van Beveren Leo Mares.

Bij binnenkomst van de hulpdiensten werd de situatie als verdacht beschouwd, maar na tussenkomst van het labo en een wetsdokter bleek dat het koppel een natuurlijke dood stierf. Volgens de agenten zou de man eerst overleden zijn, daarna zou zijn vrouw, die hulpbehoevend was en afhankelijk was van haar man, ook het leven gelaten hebben.

‘Hun lichamen zijn intussen al vrijgegeven’, bevestigt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). ‘Wellicht was het koppel vereenzaamd. Anders zouden familie of vrienden al langer alarm hebben geslagen, want ze waren al een tijdje overleden.’

