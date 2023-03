Gwendolyn Rutten gooit de ketens van de partijpolitiek af

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Rust (1)

Humo sprak deze week met Gwendolyn Rutten (Open VLD). Ze heeft het gevoel dat ze vrijer kan spreken nu ze geen partijvoorzitter meer is: ‘Voor elke topfunctie zou de regel moet zijn: maximaal twee ­termijnen. Langer is niet ­gezond’, zegt ze. Ze zetelt ­momenteel in het Vlaams ­Parlement en is burgemeester van Aarschot.

Tijdens het interview laat de oud-partijvoorzitter van Open VLD weten dat ze nog niet ­zeker is of ze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ­opkomt onder de vlag van Open VLD. ‘Ik blijf een overtuigde liberaal, maar ik ben de ketens van de partijpolitiek aan het afgooien.’

Op reis

Vlaams Belang belooft spektakel te maken tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. De partij protesteert tegen de afwezigheid van vijf ministers die in het buitenland zijn en geen vragen aan de oppositie kunnen beantwoorden tijdens het vragenuur. Onaanvaardbaar, vindt fractievoorzitter Chris Janssens. ‘Ministers moeten bezig zijn met de problemen van ­onze mensen en geen tijd ­besteden aan promotripjes naar het buitenland.’

De VB-parlementsleden ­ zullen aan het begin van de vergadering hun ongenoegen uiten en daarna gezamenlijk het parlement verlaten. ‘Ik wil een duidelijk signaal geven dat we als vertegenwoordigers van de Vlaamse democratie niet met ons laten sollen door de uitvoerende macht’, zegt ­Janssens.

Rust (2)

Tijdens het interview is Rutten kritisch ook over de N-VA. ‘In een crisis kun je de mensen niet laten verzuipen. Nadien moet je wel doortastend in­grijpen’, zegt de oud-partijvoorzitter. ‘De regering-Michel heeft dat gedaan, tot de N-VA ze liet vallen. En nu zitten we in de shit.’

Vrijheid

De minister van Jeugd, Ben­jamin Dalle (CD&V), geeft in De Morgen zijn mening over het veelbesproken fenomeen ‘woke’. ‘Ik wacht nog altijd op het eerste voorbeeld van hoe onze vrijheden worden ingeperkt omdat we iets niet meer “mogen” zeggen’, zegt de christendemocraat. Hij haalt aan dat de vrijheid van meningsuiting niet beperkt wordt. Maar: ‘Wie vandaag nog bewust het n-woord in de mond neemt, hoort niet thuis in het publieke debat. De maatschappij is het meeste gebaat bij een open debat: of je nu voor of tegen woke bent, je moet er op zijn minst vrijuit je mening over kunnen geven.’