Nadat Donald Trump zelf het nieuws de wereld had ingestuurd dat hij mogelijk gearresteerd zou worden, heeft de ex-president nu opnieuw gereageerd. Hij noemt het onderzoek naar zwijggeld dat hij betaald zou hebben aan Stormy Daniels ‘een voortzetting van de meest weerzinwekkende heksenjacht in de geschiedenis van de VS’.

Trump sprak zijn medestanders maandagavond laat plaatselijke tijd toe op Truth Social: ‘Deze vier verschrikkelijke extreemlinkse Democratische onderzoeken naar jullie meest geliefde president ooit, zijn gewoon een voortzetting van de meest weerzinwekkende heksenjacht in de geschiedenis van ons land’, verklaarde de ex-president over het onderzoek dat in Manhattan zou gevoerd worden naar zwijggeld dat hij mogelijk betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Trump verklaarde afgelopen zaterdag dat de aanklager daar van plan is om hem dinsdag te arresteren.

‘Het is al eeuwen bezig met Rusland, Rusland, Rusland en Oekraïne, Oekraïne en de Mueller-hoax (Robert Mueller onderzocht de Russische betrokkenheid bij de presidentsverkiezingen van 2016)’, klaagde Trump. ‘Onze vijanden zijn wanhopig om ons te stoppen omdat ze weten dat wij de enigen zijn die hen kunnen stoppen. Ze weten het heel goed. En ze kijken naar de peilingen waar niet ik, maar wij zoveel voorsprong hebben. Ze kunnen het zelfs niet geloven. We wonnen twee keer en nu moeten we een derde keer winnen.’

‘Maar ze hebben het niet op mij gemunt’, waarschuwde de ex-president zijn achterban nog. ‘Ze hebben het op jullie gemunt. Ik sta gewoon in hun weg, en ik zal altijd in hun weg staan.’