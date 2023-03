Ciccone troeft Roglic en Evenepoel af in sprint bergop in ronde van Catalonië

De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft de tweede etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen in een sprint met drie waarin Primoz Roglic opnieuw Remco Evenepoel klopte. De favorieten bestookten elkaar nog niet, al reed Evenepoel een sterke laatste twee kilometer waarin hij een paar keer versnelde, maar Roglic niet wist te lossen. Evenepoel kan terugblikken op een sterke dag die hij afsluit met een gedeelde tweede plaats in het algemeen klassement op zes seconden van zijn grote rivaal Roglic.

De tweede etappe van de Ronde van Catalonië ging van Mataró naar Vallter, met de aankomst 2000 meter boven zeeniveau na een klim van 15,1 kilometer aan 6,7 procent. Remco Evenepoel had oorlog voorspeld, maar die kwam er niet. De favorieten hielden zich gedeisd en pas in de laatste twee kilometer nam Evenepoel initiatief. Hij probeerde een paar keer van kop af te versnellen, maar dat volstond niet om Roglic in de problemen te brengen.

Uiteindelijk werd er met drie gesprint voor de ritzege en daarin haalde de Italiaan Giulio Ciccone het. Evenepoel werd derde achter Roglic. Op amper vijftien seconden werd de amper 20-jarige Cian Uijtdebroeks knap tiende.

In het algemeen klassement blijft alles open, met Roglic als leider en Evenepoel en Ciccone gedeeld tweede op 6 seconden. Cian Uijtdebroeks klimt naar de 9de plaats in het algemeen klassement op 41 seconden van Roglic en tien seconden achter de kopman van BORA Hansgrohe, Jai Hindley.

Vroege vlucht

In de beginfase vormde zich de vlucht van de dag die uit 8 renners bestond: Simone Petilli (Intermarché), Ewen Costiou (Arkéa), Christopher Juul-Jensen (Jayco), Simon Carr (EF), Vadim Pronskiy (Kaz), Julen Amezqueta (Caja Rural), Francisco Galván (Kern) en Xabier Mikel Azparren (Euskaltel).

In het peloton controleerde Jumbo-Visma met Robert Gesink die zijn mouwen opstroopte.

Op de slotklim nam Bahrain-Victorius het commando over van Jumbo. Onder hun impuls werd met nog 6,5 kilometer te klimmen de laatste vluchter, Simon Carr, gegrepen.

Met zo’n 5,4 kilometer te gaan viel Carrs ploeggenoot bij EF Education-Easypost Esteban Chavez aan. Goed gezien van de Colombiaanse kampioen, want achter hem was het pelotonnetje al flink uitgedund en werd er niet meteen gekoerst.

Maar onder impuls van Van Wilder en Evenepoel werd Chavez gegrepen. In de laatste twee kilometer reed Evenepoel op kop en versnelde hij een paar keer, maar Roglic loste niet. In de sprint werd onze landgenoot gevloerd door Ciccone en Roglic.

