De nieuwsfeiten van de dag

1Politie schiet psychiatrische patiënt neer in Ukkels ziekenhuis, man overleden

Het Ukkelse psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy. belga

In het Ukkelse psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy heeft de politie dinsdagvoormiddag een 49-jarige patiënt neergeschoten. De man is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De politie werd omstreeks 10 uur opgeroepen ‘voor een patiënt die als agressief omschreven werd en die door het personeel niet tot bedaren kon worden gebracht’, meldt het parket in een persbericht. Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou de patiënt een steekwapen bij zich gehad hebben. ‘Tijdens het verloop van de operaties waren de tussenkomende politieagenten genoodzaakt hun dienstwapen te gebruiken.’

2Overleg bij Delhaize zit muurvast

Het overleg over de toekomst van de 128 eigen winkels van Delhaize heeft dinsdagochtend niets opgeleverd. De directie blijft bij het plan om de winkels te verzelfstandigen. De vakbonden dringen daarentegen aan op alternatieve voorstellen en stapten na een klein uur vergaderen op. Bovendien confronteerden ze de bedrijfsleiding met de praktijken bij een zelfstandige Delhaize in hartje Brussel, waar een uitgebreid zwartwerkcircuit is ontdekt. De kans is zeer groot dat zeker op vrijdag en zaterdag heel wat supermarkten dicht blijven.

3Ben Weyts lanceert de gastleerkracht en uitgeleende werknemer om lerarentekort aan te pakken

Om het aanhoudende lerarentekort aan te pakken, lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdagochtend op Radio 1 alweer twee nieuwe ideeën: de gastleerkracht en de uitgeleende werknemer. Een gastleerkracht vult een beperkt aantal uren in, en hoeft niet per se een diploma als leerkracht te hebben. ‘We hopen dat bedrijven werknemers zullen toelaten om een beperkt aantal uren te geven in de scholen waar ook hun toekomstige werknemers opgeleid worden.’ Een tweede piste is het inzetten van werknemers die overbodig geworden zijn in hun bedrijf, bijvoorbeeld door een herstructurering. Die zouden uitgeleend worden en hun loon behouden. ‘Het onderwijs betaalt de loonkost van de leerkracht, het bedrijf past de rest bij.’

4Amerikaans grootaandeelhouder doet overnamebod op Telenet

Liberty Global, het Amerikaanse moederbedrijf van Telenet, lanceert een voorwaardelijk overnamebod van 22 euro per aandeel Telenet. Voorwaarde van Liberty is dat het 95 procent van de aandelen kan verwerven. Beurshandelaren reageren lauw op het bod. Liberty Global kan wel uitpakken met een premie van 52 procent, maar het aandeel is tegenover een goed jaar geleden gehalveerd. Iets wat eerst halveert, moet verdubbelen om opnieuw op het vertrekpunt te staan.

5Vernietigend rapport legt institutioneel racisme, seksisme en homofobie bloot bij Londense politie

epa

Volgens een onafhankelijk rapport kan de Londense politie nog maar op weinig vertrouwen van de bevolking rekenen. In het grootste politiekorps in Groot-Brittannië zou het wemelen van racisme, vrouwenhaat en homofobie. Het rapport werd geschreven door parlementariër Louise Casey na de verkrachting en moord op Sarah Everard door een agent – hij kreeg een levenslange gevangenisstraf. Het verslag somt een reeks van schrijnende verhalen op en onderstreept telkens de nalatigheid van de top van het korps.

6‘Russische kruisraketten vernietigd op de Krim’

Bij een ontploffing in Dzjankoj, in het noorden van de Krim, zijn Russische kruisraketten vernietigd, zo beweerde het Oekraïense ministerie van Defensie maandagavond laat. De Kalibr-KN-raketten zouden bedoeld zijn voor de vloot op de Zwarte Zee, en werden per spoor vervoerd. Volgens Rusland werden burgerdoelwitten getroffen en raakte één man gewond. Het Russische persagentschap Tass zegt dat een huis, een school en een kruidenierswinkel vuur vatten en dat het elektriciteitsnet beschadigd is. Persagentschap Reuters kon noch de Oekraïense noch de Russische beweringen verifiëren.

7Studio 100 bevestigt ontslag Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof

Steve Van den Kerkhof. isopix

Studio 100 bevestigt in een persbericht de berichten van maandagavond dat het de samenwerking met Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof heeft stopgezet na een onderzoek over toxisch leiderschap. Ook een ander lid van de directie werd ontslagen. Studio 100 wil geen details geven over dat onderzoek. Koen Clement – die jarenlang ervaring heeft in de media en voorzitter is van de raad van bestuur van Studio 100 – zou tijdelijk de functie van ceo overnemen.

8Drie mannen schuldig aan moord op rapper XXXTentacion

XXXTentacion. getty

Na een beraadslaging van meer dan een week heeft een jury in Florida drie twintigers schuldig bevonden aan de moord op de rapper XXXTentacion. Het gaat om mannen van respectievelijk 27, 26 en 24 jaar. Ze worden beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade. In 2018 werd de Amerikaanse rapper XXXTentacion in de buurt van Miami op klaarlichte dag doodgeschoten door gewapende mannen. Hij was amper 20 jaar.

919-jarige Johan Bakayoko vervangt geblesseerde Jérémy Doku bij Rode Duivels

Johan Bakayoka. belga

Jérémy Doku verlaat de selectie van de Rode Duivels. De aanvaller van Rennes is niet fit genoeg om aan te treden, zo is uit onderzoeken gebleken. Hij gaat in Frankrijk werken aan zijn herstel. Domenico Tedesco heeft een vervanger opgeroepen: PSV-sensatie Johan Bakayoko sluit aan bij de groep. Mike Trésor van Genk werd ook gezien als een alternatief, maar de Genkenaren leveren dus definitief geen speler voor de nationale ploeg, die het tijdens de interlandbreak opneemt tegen Zweden en Duitsland.