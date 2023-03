De Chinese president Xi Jinping heeft op de tweede dag van zijn staatsbezoek in Moskou de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een bezoek in China.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft vorige week een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin. Dat de Chinese leider Poetin ondanks dat arrestatiebevel uitnodigt voor een staatsbezoek, moet de goede band tussen beiden onderstrepen. Net als Rusland erkent China het Strafhof niet.

Poetin en Xi praten dinsdag onder meer over het vredesplan voor Oekraïne dat Peking heeft uitgewerkt. Ook op tafel lag een mogelijk akkoord over de Power of Siberia 2-gaspijpleiding die Russisch gas naar China moet vervoeren. Poetin liet weten dat de deal zo goed als rond is.

De Russische leider liet dinsdag ook weten dat hij Chinese bedrijven wil helpen om de plaats in te nemen van de westerse bedrijven die Rusland verlaten hebben vanwege de oorlog in Oekraïne. Xi Jinping verklaarde volgens de Chinese staatsmedia tegen de Russische premier Michail Misjoestin dat beide landen beter en meer moeten samenwerken op het gebied van handel en economie.

Vraag om wapens

Intussen is er bij de top van de Navo toenemende zenuwachtigheid over de gesprekken tussen Xi Jinping en Poetin in Moskou. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft de Navo aanwijzingingen dat Rusland China om wapens heeft gevraagd. ‘China mag Rusland geen dodelijke hulp bieden, dat zou een illegale oorlog ondersteunen’, zei Stoltenberg bij de presentatie van het jaarverslag van de Navo tegen journalisten in Brussel.

Het staatsbezoek van de Chinese leider aan Rusland duurt nog tot woensdag. Het is het eerste bezoek van Xi aan Rusland sinds de oorlog in Oekraïne.

