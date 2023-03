Hoe de slachtoffers van 22/3 het terreurproces ervaren

Dag op dag zeven jaar geleden kwamen 32 mensen om bij de aanslagen in Brussel en Zaventem. Honderden anderen raakten fysiek of mentaal gewond. Deze maand komen zij, de overlevenden en de nabestaanden, aan het woord in het proces rond die terreurdaden. Wat onthouden we van hun getuigenissen? En hoe staat het proces ervoor, na alle heisa rond de glazen boxen en de naaktfouilles?