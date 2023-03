Alle lichten staan op rood voor onze overheidsfinanciën, maar van de komende begrotingscontrole moeten geen mirakels verwacht worden. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil wel iets sneller saneren, maar botst op de PS en Ecolo.

‘Het is niet zo dat we over een of twee jaar failliet gaan, maar als we niet ingrijpen dreigen we tegen de muur te lopen.’ Dat zei Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, vanmiddag in de Kamer ...