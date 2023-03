@elogabias is heerlijk zichzelf op Instagram en Tiktok, waar ze meer dan 100.000 volgers heeft. In mei speelt ze mee in de Streamz-reeks ‘Onderhuids’.

Wat is uw vroegste herinnering?

Ik ben drie of vier en loop boven aan de trap in mijn blootje. Niet veel later lig ik onder aan de trap, waarschijnlijk ­wegens te enthousiast. Uit angst heb ik een bruin ...