Jada Lynch, dochter van Kim Clijsters, krijgt uitnodiging voor kamp USA Basketball

Jada Lynch (15), de dochter van Kim Clijsters en Brian Lynch, is een van 33 junioren die uitgenodigd werden voor een kamp dat USA Basketball organiseert in de marge van de Final Four van het Amerikaanse universiteitskampioenschap.

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse federatie in het kader van een nieuw opleidingsprogramma een dergelijk kamp voor junioren op touw zet.

De vijftienjarige Jada Lynch speelt high school-basketbal voor St. Rose. Ze zal in Dallas een van de jongste speelster zijn. Het kamp, dat van 31 maart tot 2 april loopt, is bedoeld voor meisjes die in 2024, 2025 of 2026 aan hun college afstuderen. Lynch behoort tot die laatste categorie.

De uitnodiging wijst erop dat de Amerikaanse basketbalbond in Jada Lynch-Clijsters een toekomstige speelster van de nationale ploeg ziet. Dat ze als jongste is uitgenodigd, onderstreept dat ze potentieel in haar zien.

