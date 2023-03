‘De Patrick’-regisseur Tim Mielants maakt film onder vleugels van Matt Damon en Ben Affleck

Internationaal blijft het de Belgische regisseur Tim Mielants voor de wind gaan. Achter zijn nieuwe film met Peaky blinders-acteur Cillian Murphy zit het productiehuis van Matt Damon en Ben Affleck.

De Belgische regisseur Tim Mielants was als regisseur de afgelopen jaren wel vaker in het buitenland te vinden. Zo werkte hij na de Belgische reeksen Cordon en Code 37 mee aan Peaky blinders, The terror en Legion. Van Peaky blinders blikte hij zes afleveringen in. Met Cillian Murphy, de Ierse hoofdacteur van die reeks, gaat hij nu Small things likethese maken.

Het is Mielants eerste film buiten België. Vier jaar geleden verscheen Mielants’ filmregie­debuut in de zalen met De Patrick, een komisch aandoenlijke film met Kevin Janssens op een nudistencamping.

Small things like theseis gebaseerd op de gelijknamige roman van de Ierse Claire Keegan. De film zal zich afspelen rond kerst 1985. Een vader (Murphy) duikt in de geheimen van een stadsklooster en komt zo een en ander te weten over zijn eigen leven.

Ook Emily Watson en Ciarán Hinds (Belfast) tekenen present. Opvallender zijn de namen van de producenten: Hollywoodacteurs Ben Affleck en Matt Damon. Hun productiehuis Artists Equity cofinanciert de film.

Affleck en Damon richtten dat bedrijf nog maar pas op. Het duo wil via hun productiehuis een andere gang van zaken bepleiten in de filmindustrie, vertelden ze afgelopen najaar aan het filmblad Variety: meer vrijheid voor de makers en een crew die deelt in het commerciële succes.

Jeroen Olyslaegers

Eerst is er nog Wil, Mielants’ tweede langspeelfilm. Die vertrok van de gelijknamige roman van Jeroen Olyslaegers. Het verhaal duikt tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Antwerpen en volgt een stel jonge hulpagenten. De hoofdrollen zijn voor Stef Aerts en Matteo Simoni. Wil komt op 27 september in de Belgische zalen.

