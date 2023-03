Politie schiet psychiatrische patiënt neer in Ukkels ziekenhuis, man is overleden

In een psychiatrisch ziekenhuis in Ukkel heeft de politie dinsdagvoormiddag een patiënt neergeschoten. De manis later overleden aan zijn verwondingen.

Rond 10.30 uur is in het Ukkelse psychiatrisch ziekenhuis Fond’Roy een patiënt neergeschoten. Dat werd bevestigd door de lokale politie van de zone Marlow (Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde). De patiënt werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen, zo werd bevestigd aan onze redactie.

De omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het Brusselse parket is op de hoogte en zal in de loop van de namiddag meer uitleg geven.

