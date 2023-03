Een persbriefing in het Witte Huis is maandag verzand in chaos toen een journalist niet ophield met roepen naar perschef Karine Jean-Pierre. De Witte Huis-correspondent voor Today News Africa, Simon Ateba, beweerde dat Jean-Pierre hem ‘discrimineert’ omdat ze ‘hem niet mag’.

‘Het is niet fair. Dit is niet China, of Rusland, dit zijn de Verenigde Staten’, hekelde de journalist herhaaldelijk. ‘Ik mag al maanden geen vraag stellen.’

De uitbarsting van Ateba leidde ertoe dat andere verslaggevers zich tegen de stoorzender keerden. Zo slaakte een vrouw een kreet toen hij voor de zoveelste keer van leer trok en verweet een ander collega-journalist Ateba ervan dat hij zijn werk belemmerde.

