Studio 100 ontslaat nu officieel Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof, ook ander directielid ontslagen

Studio 100 bevestigt in een persbericht dat het de samenwerking met Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof na een onderzoek over toxisch leiderschap heeft stopgezet.

Het gerucht circuleerde gisteravond al: het rapport dat meester Christine Mussche moest maken over het gedrag van de ceo van Plopsa Steve Van den Kerkhof zou tot diens ontslag geleid hebben. Vandaag werd het personeel van Plopsa toegesproken en kwam moederholding Studio 100 eveneens met een persbericht dat voor bevestiging zorgt: de samenwerking met de 47-jarige ceo is stopgezet. Ook een ander lid van de directie werd ontslagen.

Studio 100 wil geen details geven over dat onderzoek. Koen Clement – die jarenlang ervaring heeft in de media –- zou tijdelijk de functie van ceo overnemen.

Studio 100-ceo’s Hans Bourlon en Gert Verhulst gaven wel een korte commentaar: ‘De afgelopen periode stemt ons tot nadenken en we zullen alle nodige maatregelen nemen zodat elke werkomgeving binnen de Studio 100 Groep positief en aangenaam is en blijft. In het belang van onze medewerkers zullen wij over enige maatregelen in eerste instantie intern communiceren.’

