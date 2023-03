Zelfstandige Delhaize in Brusselse Anspachlaan verzegeld na zwartwerk

Bij een controle van de sociale inspectiediensten is in een zelfstandige Delhaizewinkel in het centrum van Brussel zwartwerk aan het licht gekomen. De winkel werd verzegeld.

De lokale politie van Brussel Hoofdstad-Elsene, de RVA en de arbeidsinspectie controleerden zaterdag al twintig personeelsleden van een AD Delhaize in de Anspachlaan in Brussel. Dat meldt zakenkrant L’Echo en wordt aan Belga bevestigd door de christelijke vakbond. Voor acht van de twintig werknemers bleek geen dimona-aangifte te zijn gebeurd, de verplichte elektronische aangifte waarmee iedere werkgever een indiensttreding van een werknemer moet aangeven bij de sociale zekerheid. Een van de werknemers beschikte volgens L’Echo zelfs niet over een verblijfsvergunning.

Het zelfstandige Delhaize-filiaal werd daarop zaterdag meteen verzegeld. Het arbeidsauditoraat opende ook een dossier, bevestigt het aan Bruzz. ‘Dit toont dat het verzelfstandigen van een winkel tot gevolg kan hebben dat de arbeidswetgeving minder goed wordt gerespecteerd’, zegt eerste substituut Sibille Boucquey tegen de stadskrant.

Zondag werden de zegels verbroken en was het Delhaize-filiaal gewoon open. Tot de politie van Brussel maandagmiddag opnieuw ter plaatse kwam en de zegels weer aanbracht. Sindsdien is het filiaal niet meer opengegaan.

Uitbater ontkent

De verantwoordelijke van het franchiseverkooppunt ontkent dat er onregelmatigheden zijn bij de tewerkstelling van zijn werknemers. ‘Al mijn personeel is aangegeven bij de sociale inspectie’, klinkt het in L’Echo. Hij zegt daarom dinsdag contact te zullen opnemen met het arbeidsauditoraat.

De verzegeling van de winkel komt er op het moment dat de vakbonden bij Delhaize al twee weken staken tegen de vergevorderde plannen van de directie om haar 128 supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen. Personeelsleden zijn ongerust dat ze in die verzelfstandigde winkels tegen slechtere voorwaarden zullen moeten werken. Overleg tussen de vakbonden en de Delhaize-directie draaide de afgelopen dagen op niks uit. Ook dinsdag bleek nog maar eens dat het overleg muurvast zit.

