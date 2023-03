Overleg bij Delhaize zit muurvast

Het overleg over de toekomst van de 128 eigen winkels van Delhaize heeft dinsdagochtend niets opgeleverd. De vakbonden confronteerden de bedrijfsleiding meteen met de praktijken bij een zelfstandige Delhaize in hartje Brussel. Daar is een uitgebreid zwartwerkcircuit ontdekt.

De patstelling tussen vakbonden en de directie van Delhaize over het plan om de 128 eigen winkels van de supermarktgroep te verzelfstandigen, blijft voortduren. Tijdens de ondernemingsraad dinsdagochtend bleek dat de directie bij dat plan blijft. De vakbonden dringen daarentegen aan op alternatieve voorstellen.

De vakbonden besloten dan maar na een klein uur vergaderen op te stappen. ‘Er is wel wat geroepen en getierd, maar vergeleken met de ondernemingsraad van vorige week was de sfeer wel iets rustiger’, meldt Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB. Toen liep de bijeenkomst volledig uit de hand, toen bleek dat de directie veiligheidsagenten in de vergaderzaal had geposteerd. ‘Die zijn nu buiten gebleven.’

Verdere acties

De vakbonden verwachten verdere acties in de eigen winkels van Delhaize. De kans is zeer groot dat zeker op vrijdag en zaterdag heel wat supermarkten dicht zullen blijven.

De bonden wezen tijdens de overlegronde op het zwartwerk bij een grote zelfstandige Delhaize-winkel in het centrum van Brussel. Volgens hen toont het aan dat hun bezorgdheden over de verzelfstandiging van de winkels niet onterecht zijn. ‘Als dit kan in het centrum van de hoofdstad, wat kan er dan allemaal niet gebeuren onder de kerktoren?’, stelt Wellens.

