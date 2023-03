Vernietigend rapport legt institutioneel racisme, seksisme en homofobie bloot bij Londense politie

Een nieuw rapport schetst een ontstellend beeld van de werkcultuur bij de Londense politie. Het onderzoek kwam er na de verkrachting en moord op Sarah Everard door een agent twee jaar geleden. ‘De meeste Londenaren hebben geen vertrouwen in de politie.’

Volgens een onafhankelijk rapport kan de Londense politie nog maar op weinig vertrouwen van de bevolking rekenen. In het grootste politiekorps in Groot-Brittannië zou het wemelen van racisme, vrouwenhaat en homofobie. Het rapport werd geschreven door parlementariër Louise Casey na de verkrachting en moord op Sarah Everard door een agent – hij kreeg een levenslange gevangenisstraf.

Het verslag somt een reeks van schrijnende verhalen op en onderstreept telkens de nalatigheid van de top van het korps. De leidinggevenden zouden hierover al jaren in ontkenning zijn en zo de toxische werkcultuur in stand houden. Casey benadrukt dat het korps maar beter ontmanteld kan worden indien er geen verbetering komt.

Ingebakken discriminatie

Er heerst volgens het rapport een heuse pestcultuur, ‘discriminatie lijkt wel in het systeem ingebakken’. Zo zou een islamitische agent varkensvlees in zijn schoenen hebben gevonden, werd de baard van een sikh afgeschoren en zouden minderheidsgroepen binnen de politie in het algemeen meer kans hebben om gestraft te worden en het korps te verlaten. Maar liefst 12 procent van de vrouwen geeft bovendien aan dat ze zijn lastiggevallen of aangevallen op het werk, een derde van de vrouwen ervaarde seksisme.

Parlementslid Louise Casey. Foto: reuters

Maar het rapport spreekt ook van onaanvaardbaar gedrag richting burgers, zoals geweld tegen zwarte burgers. Ook zouden vrouwen en kinderen niet de bescherming krijgen die ze verdienen. Casey zegt dat het respect van de bevolking voor de politie dan ook nog nooit zo laag is geweest. ‘Het merendeel van de Londenaren toont geen vertrouwen meer in de politie. Dat was zelfs al het geval voor de recente schandalen naar buiten kwamen.’

Toezichtsraad

De nieuwe commissaris sinds september, Mark Rowley, gaf aan dat hij meer tijd nodig heeft om de aanbevelingen te bestuderen, maar hij accepteert de feitelijke bevindingen. Wel zegt hij dat hij geen labels als ‘institutioneel racisme, seksisme en homofobie’ in de mond wil nemen.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, gaat wel akkoord met het strenge verdict van het rapport. ‘Het bewijs is vernietigend. Casey heeft institutioneel racisme, vrouwenhaat en homofobie vastgesteld in het korps, en dat accepteer ik.’ Khan zal voorzitter worden van een nieuwe raad die extra toezicht zal houden. ‘Ik zal onverzettelijk zijn in mijn vastberadenheid om de nieuwe commissaris te steunen en ter verantwoording te roepen terwijl hij werkt aan de herziening van het korps.’

