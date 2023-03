Drie mannen schuldig aan moord op rapper XXXTentacion

Na een beraadslaging van meer dan een week heeft een jury in Florida drie twintigers schuldig bevonden aan de moord op rapper XXXTentacion.

Het gaat om drie mannen van respectievelijk 27, 26 en 24 jaar. Ze worden beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade. De feiten speelde zich af in juni 2018. Toen werd de Amerikaanse rapper XXXTentacion nabij Miami op klaarlichte dag doodgeschoten door gewapende mannen. Dat gebeurde toen hij na een bezoek aan een motorwinkel wou instappen in zijn BMW i8. De rapper was 20.

De advocaten van de verdachten voerden aan dat het DNA van hun cliënten niet was aangetroffen op het lichaam van de rapper of op de plaats van de misdaad. Dat argument werd verworpen, omdat er tal van ander bewijsmateriaal was. Uit hun mobiele telefoongegevens bleek dat de drie wel degelijk in de buurt van de motorwinkel waren op het moment van de aanslag. Verder wezen bluetooth-gegevens erop dat ze in de SUV-wagen zaten waarin ze waren gevlucht na de feiten.

Trayvon Newsome (links), Dedrick Williams (midden) en Michael Boatwright riskeren een levenslange gevangenisstraf. Foto: ap

Daarnaast was er beeldmateriaal dat tegen hen pleitte. Zo waren er bewakingsvideo’s van de motorwinkel die de rapper had bezocht. Verder waren er filmpjes op de gsm’s van de verdachten. Daarop was te zien hoe ze met een handvol bankbiljetten van honderd dollar stonden te zwaaien. De drie riskeren een levenslange gevangenisstraf. De strafmaat moet nog bepaald worden.

Tijdelijk van Spotify gehaald

Jahseh Dwayne ­Onfroy, zoals de rapper in het ware leven heette, had vlak voor de aanslag cash geld afgehaald bij de bank. Nadat hij een motorwinkel bezocht had, hielden twee mannen hem tegen. In de schermutseling die daarbij ontstond werd de rapper doodgeschoten. De daders gingen aan de haal met een tas van Louis Vuitton met daarin 50.000 dollar aan contant geld.

De rapper was niet onomstreden. Een maand voor zijn overlijden werd hij van de playlists van Spotify gehaald – niet wegens zijn onbetamelijke songteksten, wel wegens onbetamelijk gedrag. Die ban werd al snel herroepen. Hij rapte openlijk over zijn depressie en over zelfmoord.

De BMW i8 van XXXTentacion na de dodelijke schietpartij. Foto: ap

XXXTentacion werd verdacht van meerdere gevallen van huiselijk geweld. Er liepen vijftien aanklachten tegen hem, waaronder geweld tegen een zwangere vrouw, gijzeling en het beïnvloeden van getuigen. Zijn ex beschuldigde hem van structureel geweld tegen haar.

Het was uitgerekend op Spotify dat hij postuum het single-day streamingrecord brak met zijn single Sad. Die werd daags na zijn overlijden 10,4 miljoen keer gestreamd. Zeven maanden na zijn dood beviel zijn vriendin van een zoon van hem. Die kreeg de naam ‘Gekyume’, afgeleid van een woord dat de rapper bedacht. Het betekent ‘in een andere staat’.

