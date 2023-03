‘Bluvn’ ze niet meer plakken? ‘West-Vlamisering’ van Gent op laagste peil sinds 1995

Het aantal West-Vlamingen dat naar Gent verhuist, blijft hoog: 2.000 komen erbij, per jaar. Dat tonen nieuwe bevolkingscijfers die de stad Gent vrijgaf. Maar meer dan ooit vertrekken Gentenaars ook weer naar West-Vlaanderen.

Het is al jaren een druk besproken thema onder de Gentenaars: de ‘invasie’ van West-Vlamingen die in de stad komen wonen. Die ‘West-Vlamisering’, zo u wil, bereikte zes jaar geleden zijn voorlopige piek, maar de instroom houdt sindsdien stand op een hoog niveau.

Dat hoor je in de cafés en restaurants van Gent, maar de officiële cijfers bevestigen het ook. In 2022 ruilden exact 2.072 West-Vlamingen hun dorp in voor de stad. Al zijn dat natuurlijk alleen de gedomicilieerden. Studenten zijn daar ook niet bij. Het werkelijke aantal ligt dus nog hoger.

Van alle provincies moeten de West-Vlamingen alleen de Oost-Vlamingen laten voorgaan. Die komen in nog veel grotere getale in Gent wonen: vorig jaar verhuisden er 5.899 Oost-Vlamingen. De Brabanders, Antwerpenaars of Limburgers zijn een pak minder tuk op Gent.

Maar die nieuwe West-Vlaamse Gentenaars blijven natuurlijk niet allemaal. Als we de cijfers van de vertrekkers erbij halen, zien we zelfs een opvallende trendbreuk. In 2022 verhuisden 2.072 West-Vlamingen naar Gent en 1.818 Gentenaars naar West-Vlaanderen.

Dat betekent dat het netto West-Vlaamse migratiesaldo slechts 254 extra mensen bedraagt. Dat is niet bepaald een ‘invasie’.

Sterker nog. Er zijn signalen dat de ‘West-Vlamisering’ van Gent zijn beste (of slechtste, afhankelijk aan wie je het vraagt) tijd gehad heeft. Een vijftal jaar geleden was de nettoaangroei veel hoger. In 2016 kwamen er in één jaar nog 784 West-Vlaamse Gentenaars bij.

Vorig jaar waren dat er dus maar 254. Dat is de kleinste West-Vlaamse aangroei sinds 1995, tonen de bevolkingscijfers. Is hier een trendbreuk in de maak? Of gaat het om een tijdelijke krimp? Feit is dat de nettoaangroei sinds 2016 elk jaar kleiner is geworden.

Lees ook