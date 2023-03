De eenvoudige trucs om elektriciteit te besparen zijn uitgewerkt

In het begin van 2023 gebruikten gezinnen nauwelijks nog minder elektriciteit dan een jaar eerder. ‘De eenvoudige trucs zijn uitgespeeld’, zegt Fluvius.

In het begin van het jaar verbruikte de Vlaming opnieuw minder gas en elektriciteit. Dat concludeert netbeheerder Fluvius uit de gegevens van de digitale meters.

Vooral voor gas is de daling fors. In februari dit jaar verbruikten gezinnen maar liefst 35 procent minder dan in 2021, twee jaar geleden. Ten opzichte van februari 2022 bedraagt de daling 23 procent. Dat is opvallend, stelt Fluvius, want ook vorig jaar bespaarden we al op ons gasverbruik.

Voor alle duidelijkheid: aan het weer ligt het niet, want de netbeheerder houdt in zijn berekening rekening met de temperatuurverschillen. ‘De cijfers tonen dat de inspanningen om minder gas te verbruiken zich blijven doorzetten, ook al is de gasprijs intussen flink gedaald’, stelt Fluvius in een persbericht. ‘Dat zou kunnen wijzen op een structurele bijsturing, bijvoorbeeld door de thermostaat een graadje lager te zetten of ’s nachts minder te verwarmen.’ Daarnaast maken gezinnen vaker gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals hout of pellets.

Investeringen

Ook voor elektriciteit is er nog een daling in het verbruik, maar die is veel minder uitgesproken. Gezinnen zonder zonnepanelen verbruikten in februari dit jaar 3,5 procent minder dan een jaar eerder. Bij gezinnen met zonnepanelen is dat 5,5 procent.

‘Dat komt waarschijnlijk doordat “eenvoudige” besparingstrucs en gedragsveranderingen al een stuk uitgespeeld zijn’, stelt Fluvius vast. ‘Bijkomende besparingen moeten nu eerder komen van investeringen, zoals de plaatsing van ledlampen of de vervanging van elektrische toestellen. Dat effect wordt iets trager zichtbaar.’

Uit de cijfers van Fluvius blijkt dat 1,4 miljoen gezinnen al een digitale meter hebben.

