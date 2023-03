‘Star Wars’ en ‘Harry Potter’-acteur Paul Grant overleden op 56-jarige leeftijd

De Britse acteur Paul Grant is op 56-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol in de Harry Potter- en Star wars-films.

‘Mijn hart is gebroken. Geen enkel meisje verdient het om haar vader te zien sterven. Hij was zo bekend en geliefd. Hij is veel te vroeg overleden.’ Met die boodschap neemt Sophie Jayne Grant afscheid van haar vader, die amper 56 jaar werd.

De 1,32 meter grote Paul Grant speelde Ewok in de Star wars-film Return of the Jedi en speelde een Goblin in Harry Potter en de Steen der Wijzen. Ook in Willow, de film uit 1988, en Labyrinth – met David Bowie – uit 1986 acteerde hij.

De Brit stortte donderdagnamiddag onverwacht in buiten het station King’s Cross in Londen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar maandagochtend, na eerder al hersendood verklaard te zijn. Enkele weken voor zijn overlijden had hij in een interview nog gezegd dat hij al het geld dat hij met zijn films verdiend had, verspild had, onder andere aan ‘te veel drank’.

Paul Grant laat zijn vriendin Maria, twee dochters, een zoon en meerdere stief- en kleinkinderen na.