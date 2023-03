‘Russische kruisraketten vernietigd op de Krim’

In de door Rusland geannexeerde Krim is militair materiaal vernield, stelt Oekraïne. Volgens de Russen hadden de Oekraïners het gemunt op burgerdoelwitten.

Bij een ontploffing in Dzjankoj, in het noorden van de Krim, zijn Russische kruisraketten vernietigd, zo beweerde het Oekraïense ministerie van Defensie maandagavond laat. De Kalibr-KN-raketten zouden bedoeld zijn voor de vloot op de Zwarte Zee, en werden per spoor vervoerd.

Het pro-Russische gezag op het schiereiland, dat in 2014 geannexeerd werd, stelt dat de ontploffing door drones met explosieven werd veroorzaakt. Volgens hen werden burgerdoelwitten getroffen en raakte één man gewond. Het Russische persagentschap Tass zegt dat een huis, een school en een kruidenierswinkel vuur vatten en dat het elektriciteitsnet beschadigd is. Persagentschap Reuters kon noch de Oekraïense noch de Russische beweringen verifiëren.

Volgens het pro-Russische gezag op de Krim bevinden zich in de getroffen regio geen militaire sites. In Dzjankoj ligt nochtans wel een militaire basis. Volgens de Oekraïners is die basis stelselmatig uitgebouwd tot de grootste op de Krim.

Het is niet de eerste Oekraïense droneaanval op de Krim. In augustus werden verschillende vliegtuigen vernietigd op een luchthaven in het zuidwesten. Oekraïne gaf later toe dat het achter die aanval zat.

