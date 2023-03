De lente begint met regen

De lente is in het land, maar op mooi weer is het nog even wachten. De dag begint zwaarbewolkt en regenachtig.

Maart roert zijn staart. We beginnen de dag zwaarbewolkt met regen. De namiddag brengt opklaringen, die afwisselen met buien. De maxima liggen rond 8 of 9 graden in de Hoge Venen, rond 12 of 13 graden aan zee en rond 13 of 14 graden in het binnenland. De wind waait matig tot bij momenten vrij krachtig. Rond de middag zijn er lokaal windstoten rond 50 kilometer per uur mogelijk. ‘s Avonds wordt het dan overal droog. ‘s Nachts neemt de bewolking toe. De minima liggen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en rond 8 of 9 graden op de meeste andere plaatsen.

Tegen de ochtend vallen woensdag de eerste regendruppels aan de kust. Het wordt opnieuw een zwaarbewolkte dag met perioden van regen. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. De wind waait matig en soms vrij krachtig met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Donderdag blijft het zwaarbewolkt en regenachtig, maar wordt het iets warmer. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden. De wind waait meestal vrij krachtig en aan zee zelfs soms krachtig met rukwinden tot 70 kilometer per uur.