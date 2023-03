Gasprijs op laagste peil sinds augustus 2021

De prijs voor aardgas is op de groothandelsmarkt gezakt tot het laagste peil sinds augustus 2021. Maandagmorgen viel de prijs even terug tot onder de grens van 40 euro per MWh. In augustus vorig jaar was er nog een piek van meer dan 320 euro voor hetzelfde contract. Het gaat om aardgas dat verhandeld is op de TTF, de Nederlandse beurs die ook bepalend is voor de aardgasprijzen in ons land. Het contract voor de levering van aardgas in april zakte even tot 39,8 euro, om daarna weer licht te stijgen tot rond de 40,5 euro. Ook de contracten voor levering in de komende maanden bevinden zich in dezelfde prijscategorie. Pas vanaf oktober zijn de contracten weer iets duurder.