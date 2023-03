AI mag onder voorwaarden, zegt Raad Journalistiek

De Code van de Raad voor de Journalistiek formuleert de journalistieke beroepsethiek die wordt ­onderschreven door zowat alle Vlaamse media. Die code bevat nu een richtlijn rond AI. Er staan twee belangrijke principes in, zegt Pieter Knapen, secretaris-generaal en ombudsman van de Raad.

Ten eerste: de redactie en hoofdredactie blijven verantwoordelijk voor wat ze publi­ceren, ook als AI een rol speelde in de productie. En ten tweede: de redacties moeten transparant zijn over het gebruik van AI. ‘Als je artikels geheel of gedeeltelijk met AI produceert, moet dat duidelijk zijn voor de lezer’, zegt Knapen. Hoe dat precies moet worden ­gemeld, preciseert de Code niet. ‘Dat is de vrijheid en verantwoordelijkheid van de media.’

Twee jaar geleden is een commissie binnen de Raad opgericht om de kwestie te bekijken. Daarna was er overleg met de Vlaamse media over een ontwerptekst. ‘Er was snel een consensus over de principes’, zegt Knapen. ‘Wij zijn bij de eersten in Europa die dit in de journalistieke code inschrijven.’

Het gebruik van AI volledig uitsluiten was volgens Knapen geen optie. De technologie wordt internationaal al frequent gebruikt voor bepaalde berichten, zoals het omzetten van plaatselijke sport- of verkiezingsuitslagen in korte teksten.

In de VS was eerder dit jaar ophef ontstaan over het gebruik van AI op de nieuwssite CNET voor het schrijven van artikels waarin financiële begrippen werden uitgelegd. Dat die artikels automatisch waren gegenereerd, kon de lezer niet zomaar achterhalen, al werd het ergens op de website wel vermeld. (dod)