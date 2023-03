Kaaitheater experimenteert met ramadanvriendelijk label

Deze week begint voor moslims de ramadan, de traditionele vastenmaand waarin ze tussen zons­opgang en zonsondergang niet mogen eten of drinken. Parallel lanceert het Kaaitheater een spe­ciale campagne. Onder het motto ‘Ramadan Friendly’ engageert het zich samen met een tiental andere cultuurhuizen in Brussel, waaronder KVS, Beursschouwburg, Kanal en Atelier 210, om cultuur toegankelijker te maken tijdens de ramadan.

‘Eigenlijk gaat het om eenvoudige ingrepen,’ vertelt city curator Fatima-Zohra Ait El Maâti van Kaaitheater, die samen met programmator Maria Dogahe het initiatief nam. ‘Zo laten we toeschouwers toe om tijdens de voorstelling iets te eten of te drinken, of de zaal te verlaten. Daarnaast voorzien we vegetarische of halal catering, gratis water en een stille ruimte voor gebed of bezinning. Belangrijk is dat alles in een warme, informele sfeer gebeurt en het hele publiek op de hoogte is.’

Uit een focusgroep die Kaaitheater organiseerde, bleek dat moslims beduidend minder deel­nemen aan culturele activiteiten tijdens de ramadan. Toch past het label, dat ook een charter tegen discriminatie omvat, in een bredere zoektocht naar de inclusie van ­diverse publieken.

‘Hoe maak je dat iedereen zich welkom en veilig voelt in een theaterzaal?’ vraagt Ait El Maâti zich af. ‘Ook voor mensen met een autismespectrumstoornis kan zo’n stille ruimte handig zijn. Hetzelfde geldt voor naaktheid, luide ­muziek, stroboscopisch licht of ­geweld: mensen vinden het steeds belangrijker om te weten wat ze mogen verwachten. In samenwerking met andere cultuurhuizen werken we nu aan een systeem om die info makkelijk te communiceren aan een meertalig publiek.’

De campagne zit nu nog in een testfase, maar op termijn wil Kaaitheater ook het programma beter afstemmen op de ramadan. ‘Vorig jaar gaf een bekende Frans-Algerijnse artiest een lezing in Brussel tijdens de vasten. Voor heel wat moslims lag die timing moeilijk, want na een dag niet eten of drinken ben je doodmoe. Waarom die kunstenaar niet gewoon twee ­weken later uitnodigen? Inclusie is soms veel makkelijker dan we denken.’