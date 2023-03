Nog lange tijd vooral olie blijven vervoeren, of er werk van maken om groene alternatieven voor fossiele energie te transporteren. Donderdag bepalen de aandeelhouders van de Belgische oliereder Euronav welke koers ze verkiezen.

Donderdag wordt het in hartje Antwerpen een zeer spannende dag voor Euronav, een van ’s werelds grootste scheepvaartbedrijven. Het is gespecialiseerd in het vervoer van ruwe olie en een van de vaandeldragers ...