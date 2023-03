De Zwitserse toezichthouder schiep een uniek precedent bij het redden van Credit Suisse. De houders van zogenaamde coco-obligaties zijn alles kwijt, terwijl dat niet voor de aandeelhouders geldt. ‘De Zwitsers respecteren de hiërarchie van de kredietmarkt niet.’

Van een bloedrode maandag was gisteren op de beurzen geen sprake. Ze openden weliswaar stevig in de min, maar wisten dat verlies later op de dag om te buigen in winst. De Zwitserse bank UBS opende zelfs ...