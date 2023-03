Als we de planeet leefbaar willen houden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen snel halveren. Het kan, zegt het VN-klimaatpanel, de ­instrumenten liggen klaar.

Alles, overal, allemaal tegelijk. Met een verwijzing naar Oscarwinnaar Everything everywhere all at once liet VN-topman António Guterres er geen twijfel over bestaan. De ­wereld moet alles uit de kast ...