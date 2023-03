‘Amerikaanse politie werkt aan plan voor arrestatie Trump’

Foto: Getty Images via AFP

De geruchten over een arrestatie van voormalig president Donald Trump zwellen verder aan. Volgens Amerikaanse media zou de politie van New York daarvoor een scenario uittekenen. De arrestatie zou al maandagavond lokale tijd kunnen plaatsvinden.

Oud-president Donald Trump heeft zaterdag laten weten dat hij verwacht om dinsdag gearresteerd te worden. Die arrestatie zou te maken hebben met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die vergoeding zou gezien kunnen worden als een illegale vorm van campagne­financiering.

De website Politico meldt op basis van meerdere politiebronnen dat een arrestatie al voor maandagavond lokale tijd zou kunnen zijn, wat vroeger is dan Trump voorspelde. Een volledig uitgemaakte zaak is dat nog niet, aldus de bronnen. Ook woensdag zou een optie zijn.

Volgens The New York Times bekijkt de politie al sinds zondag hoe ze een arrestatie best aanpakt. De veiligheidsdiensten houden rekening met protesten. Rond het gerechts­gebouw waar Trump zou worden voorgeleid, zijn al extra maatregelen genomen. Zo staan er meer politie­wagens en dranghekkens opgesteld dan gebruikelijk.

Er zou ook in extra bescherming voorzien zijn voor de New Yorkse aanklager Alvin Bragg, die het onderzoek leidt. Trump haalde eerder al fel uit naar hem, zo noemde hij de zwarte Democraat ‘racistisch’.

The New York Times stelt ook dat de arrestatieprocedure zelf wordt bekeken: zo staat vast dat Trump als beschuldigde zijn vingerafdrukken zou moeten zetten en dat er een mugshot wordt genomen, maar of hij ook geboeid wordt, is nog geen vaststaand feit.

Enkele aanhangers van Trump voerden maandag in New York actie tegen een mogelijke arrestatie van de voormalige president. Foto: AFP

‘Juridische kosten’

De aanklacht heeft betrekking op een overeenkomst die Trump sloot met pornoactrice Stormy Daniels. Ze wou in de aanloop naar de verkiezingen van 2016 openbaar maken dat ze een affaire had met Trump, maar zag daarvan af nadat ze een vergoeding van 130.000 dollar had gekregen. Die werd ingeboekt als ‘juridische kosten’, mogelijk onwettig.

Het onderzoek naar de zaak kwam onlangs in een stroomversnelling terecht. Afgelopen vrijdag maakten Amerikaanse media bekend dat verschillende federale en lokale ordediensten in New York hun praktische voorbereidingen overlopen hadden voor een mogelijke nakende aanklacht tegen Trump. Maar het staat niet vast dat die aanklacht ook dinsdag ingediend wordt.

Lees ook