Het allerlaatste weerbericht van Frank Deboosere: ‘Er begint een nieuw seizoen voor u en voor mij’

Weerman Frank Deboosere heeft zijn laatste weerbericht op tv gepresenteerd. In zijn geheel eigen stijl stond hij niet al te veel stil bij zijn afscheid, al maakte hij wel een paar subtiele verwijzingen.

Deboosere begon met een bedanking aan de vele fotografen die de voorbije 25 jaar foto’s doorstuurden om aan het begin van het weerbericht te tonen. Anders dan in andere weer­berichten verwees hij deze keer ook heel uitdrukkelijk naar de klimaatopwarming, inclusief een verwijzing naar het alarmerende IPCC-rapport van maandag.

‘Toen ik begon, was de gemiddelde temperatuur een halve graad lager dan nu. Het gaat dus echt heel snel. We hebben maar één aarde, waar we goed zorg moeten voor dragen’, wees hij op een van zijn stokpaardjes. Waarop hij overschakelde naar de orde van de dag: helaas grijs, maar met hoop op ‘een kleurrijke regenboog’ voor komend weekend.

‘Zo, dit was mijn laatste weerbericht’, wou hij afsluiten, al moest hij die zin even onderbreken om te slikken. ‘Er begint nu een nieuw seizoen voor u en voor mij, met de astronomische lente’, maakte hij de brug tussen zijn afscheid en het weer.

Toen de aftiteling niet meteen volgde, kwamen collega’s Sabine Hagedoren en Bram Verbruggen hem ophalen. Een ellenlange rij collega’s stond hem als erehaag op te wachten, zichtbaar tot ontroering van de weerman. Veel meer dan ‘dankuwel, dankuwel, dankuwel’ kon hij onderweg naar de studio van de special Dank weerman Frank niet meer uitbrengen.

