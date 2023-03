Mediamagnaat Rupert Murdoch (92) gaat voor vijfde keer trouwen

Een jaar na zijn scheiding van model Jerry Hall gaat Rupert Murdoch, ceo van de Amerikaanse tv-zender Fox News, opnieuw trouwen. Het wordt zijn vijfde huwelijk.

Er mag hem dan een miljardenclaim vanwege de leugens van Fox News boven het hoofd hangen, Rupert Murdoch zit met zijn gedachten bij trouwen. De ceo van Fox News heeft zich op z’n 92ste verloofd met de Amerikaanse Ann Lesley Smith (66). Volgens The New York Post, dat de primeur kreeg en niet toevallig deel uitmaakt van het media-imperium van Murdoch, deelt het koppel alvast twee belangrijke dingen: een grote interesse in de mediasector en een passie voor wijnbouw. ‘Ik was erg nerveus’, zei Murdoch in The New York Post. ‘Ik zag ertegen op om opnieuw verliefd te zijn, maar ik wist dat dit mijn laatste verliefdheid zou zijn. Dat zou het toch moeten zijn. Ik ben gelukkig.’ Zijn verloofde is de weduwe van Chester Smith, een countryster en ondernemer in de tv- en radiosector.

Murdoch was zes jaar getrouwd met Jerry Hall, de ex van Rolling Stone Mick Jagger. De twee zijn intussen een jaar gescheiden. Voor Hall was hij getrouwd met Wendi Deng en ook met Patricia Booker. Zijn langste huwelijk was met Anna Maria Torv, van 1967 tot 1999.

‘We kijken ernaar uit om de tweede helft van ons leven samen door te brengen’, zei Murdoch nog aan The New York Post. Al lijkt dat laatste in het geval van Murdoch, een negentiger intussen, wel héél optimistisch.

Murdoch is momenteel verwikkeld in een rechtszaak over foutieve berichtgeving bij Fox News die hem meer dan één verlovingsring kan kosten. Het stemcomputerbedrijf Dominion Voting System eist een schadevergoeding van 1,6 miljard euro van de mediamagnaat, omdat Fox News de betrouwbaarheid van hun apparatuur in twijfel trok. Murdoch gaf op het proces toe dat de nieuwszender systematisch liegt om meer marktaandeel te halen.

