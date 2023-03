Maken we van 8 mei een wettelijke feestdag?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Level Up

Benjamin Dalle (CD&V) bevindt zich komende week op Amerikaanse bodem. In het Californische Silicon Valley zal de Vlaamse minister van Media de Vlaamse gamesector promoten, meldt Belga. Op de agenda staan onder andere bezoeken aan Meta, Sony en Microsoft. ‘De Vlaamse gamesector is in volle bloei’, vertelt Dalle. ‘Er zijn vele succesverhalen van Vlaamse gamestudio’s. We ondersteunen de lokale game-industrie op verschillende fronten, met onze visienota Level Up Vlaanderen’.

Halt!

De sociale woede in Frankrijk over de pensioenhervormingen zet ook kwaad bloed bij de PVDA. Nabil Boukili, PVDA-volksvertegenwoordiger, vraagt aan de premier en de minister van Buitenlandse Zaken om de Franse regering op het matje te roepen. De PVDA spreekt over een dubbele standaard bij de regering: ‘De Belgische regering heeft terecht de onderdrukking van de feministische betogingen in Iran aan de kaak gesteld’, zegt Boukili. ‘Maar als zij haar geloofwaardigheid wil behouden, moet zij nu de onderdrukking van de protesten in Frankrijk veroordelen.’ Omgekeerd is er trouwens ook een dubbele standaard bij de PVDA, want ze becommentarieert de wantoestanden in China en Oekraïne niet met hetzelfde vuur als ze zich nu op Frankrijk gooit.

Feest!

Dinsdag buigt de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie zich over een voorstel van resolutie van oppositiepartij Groen. Het voorstel gaat over de erkenning van 8 mei als wettelijke feestdag in Vlaanderen ter herdenking van de overwinning van de democratie op het fascisme. Tot 1974 werd het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht op 8 mei. Tijd om deze terug in te voeren, vindt Groen.

Level up (2)

Woensdag zal minister Dalle te vinden zijn op de jaarlijkse Game Developers Conference, de grootste bijeenkomst voor gameontwikkelaars. ‘Het bezoek aan GDC23 en de verschillende bedrijfsbezoeken hebben een gemeenschappelijk doel: de Vlaamse sterktes uitspelen en onderstrepen waarom investeringen in de Vlaamse gamesector zo waardevol zijn’, vertelt Dalle.

Meer weer

Op een ludieke manier neemt Vooruit-partijvoorzitter Conner Rousseauafscheid van Frank Deboosere, die met pensioen gaat. Op Instagram postte Rousseau een reel waarin hij een weerbericht presenteert op de wijze van Deboosere. In het filmpje haalt hij enkele belangrijke punten aan die zijn partij gerealiseerd heeft tijdens deze legislatuur, zoals een doktersvisite die aan vier euro kan, de btw voor elektriciteit en gas die op zes procent staat en de stijging van de koopkracht. Rousseau waarschuwt ook voor ‘overstromingsgevaar’ van extreemrechts. ‘Maar gelukkig trekt Vooruit een dam op tegen extreemrechts’ klinkt het metaforisch bij de partijvoorzitter.

Feest! (2)

De vraag blijft of het voorstel van resolutie van Groen de nieuwe feestdag als een extra feestdag ziet, of dat een andere feestdag zal moeten wijken. Indien 8 mei wordt goedgekeurd als extra betaalde feestdag, ziet het er wel rooskleurig uit voor de Vlaming. Dan zorgen de Dag van de Arbeid (1 mei), de Herdenking WO II (8 mei), Hemelvaart (18 mei) en Pinkstermaandag (29 mei) voor vier verlengde weekends en slechts één volledige werkweek in de maand mei.